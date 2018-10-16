«Русское афонское общество» не знает, как жить после разрыва отношений с Константинополем

У представителей духовенства нет инструкций для мирян. Организация ждет разъяснений от патриарха РПЦ Кирилла.

Благотворительная христианская организация «Русское афонское общество» ждет разъяснений от патриарха Кирилла с тем, чтобы продолжить религиозную деятельность в храмах Афона. Об этом «Политике Сегодня» сообщил основатель общества Константин Голощапов.

«Все хотим получить разъяснения от патриарха. Будет, наверное, какая-то установка для мирян, для священников. Но пока ее нет. Инструкции нам должны выдать, как нам жить дальше. Этот вопрос сегодня все задают, но на него никто ответить не может. Ни священники, ни владыки. Я тоже позвонил. Никто ничего не знает. Ждут указаний и инструкций Святейшего, как мы должны действовать. Мы ждем заявлений патриарха. Ориентируемся на него», - сказал Голощапов.

Накануне Священный Синод РПЦ решил, что Московский патриархат разорвет отношения с Константинополем из-за возвращения Украины в состав канонической территории первой по чести православной церкви. Следом представители РПЦ заявили, что пастве отныне запрещено молиться и причащаться в храмах на Святой Горе. За молитву в храмах Константинопольского патриархата, а иных на Афоне нет, для священнослужителей РПЦ предусмотрены наказания, а верующие должны будут покаяться в этом грехе на исповеди по возвращении на родину.

«Русское афонское общество» существует с 2005 года. Организация жертвует средства на восстановление, реставрацию и строительства православных храмов на Святой Горе, помогает православным учебным заведениям, развивает связи с монашескими общинами Афона и популяризирует паломническое движение. Как гласит сайт организации, за время своей работы общество реализовало более 30 крупных проектов.

По данным СПАРК, главой попечительского совета общества значится бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, исполнительным директором – топ-менеджер «Газпрома» Михаил Гиллерович. В состав учредителей входят депутат Госдумы Игорь Дивинский, Константин Голощапов и Николай Косарев.