Срабатывание системы эвакуации «Союза» не зависит от человеческого фактора — РКК «Энергия»
Игорь Хамиц, руководитель РКК «Союза» в беседе с корреспондентом ИА «Политика сегодня» заявил, что при аварии на ракете-носителе «Союз» эвакуацией экипажа занималась автоматика.
Человеческого фактора не было, отметил Хамиц. Также он добавил, что подобный случай — третий за всю историю космонавтики. Авария в последний раз случалась 35 лет назад.
«Работает автоматика всегда и три источника, которые лицензируют работу. В этом случае был сигнал об аварии ракетоносителя. Остановить процесс было нельзя. Решение правильное, спасение людей в приоритете, автоматика сработала как нужно», — заявил глава «Энергии».