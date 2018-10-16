Срабатывание системы эвакуации «Союза» не зависит от человеческого фактора — РКК «Энергия»

Игорь Хамиц, руководитель РКК «Союза» в беседе с корреспондентом ИА «Политика сегодня» заявил, что при аварии на ракете-носителе «Союз» эвакуацией экипажа занималась автоматика.

Человеческого фактора не было, отметил Хамиц. Также он добавил, что подобный случай — третий за всю историю космонавтики. Авария в последний раз случалась 35 лет назад.