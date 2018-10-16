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14:52   16 Октября 2018
Россия

Срабатывание системы эвакуации «Союза» не зависит от человеческого фактора — РКК «Энергия»

Срабатывание системы эвакуации «Союза» не зависит от человеческого фактора — РКК «Энергия»

Игорь Хамиц, руководитель РКК «Союза» в беседе с корреспондентом ИА «Политика сегодня» заявил, что при аварии на ракете-носителе «Союз» эвакуацией экипажа занималась автоматика.

Человеческого фактора не было, отметил Хамиц. Также он добавил, что подобный случай — третий за всю историю космонавтики. Авария в последний раз случалась 35 лет назад.

«Работает автоматика всегда и три источника, которые лицензируют работу. В этом случае был сигнал об аварии ракетоносителя. Остановить процесс было нельзя. Решение правильное, спасение людей в приоритете, автоматика сработала как нужно», — заявил глава «Энергии».

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #ркк энергия #игорь хамиц

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