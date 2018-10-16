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15:01   16 Октября 2018
Россия

Володин обсудил со спикером парламента Чехии дело Скрипалей

Володин обсудил со спикером парламента Чехии дело Скрипалей

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин встретился с чешским коллегой Радеком Вондрачеком во вторник, 16 сентября. Председатель палаты депутатов парламента Чехии впервые прилетел в Москву.

Радек Вондрачек отметил, что российской и чешской сторонам «важно встречаться и обсуждать спорные темы».  По его словам, нужно обсуждать острые вопросы международной повестки — ситуацию на востоке украинского государства и «дело Скрипалей».

 

Спикер ГД Володин затронул вопрос голословных обвинений по «делу Скрипалей» в сторону Москвы. По его словам, чтобы разобраться в этом деле нужно совместно работать, делиться информацией, привлекать независимых экспертов и только после всех этих действий выходить на решения, предъявляемые международной общественности.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #володин #чехия #гд #вондрачек

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