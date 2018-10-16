Володин обсудил со спикером парламента Чехии дело Скрипалей
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин встретился с чешским коллегой Радеком Вондрачеком во вторник, 16 сентября. Председатель палаты депутатов парламента Чехии впервые прилетел в Москву.
Радек Вондрачек отметил, что российской и чешской сторонам «важно встречаться и обсуждать спорные темы». По его словам, нужно обсуждать острые вопросы международной повестки — ситуацию на востоке украинского государства и «дело Скрипалей».
Právě teď jednáme v Rusku s předsedou Státní dumy Vjačeslavem Volodinem ???????????????? Parlamentní diplomacie má možnost věnovat se i složitým tématům, které máme v našich vztazích. pic.twitter.com/GMrd9OxRCN— Radek Vondráček (@vondraczech) 16 октября 2018 г.
Спикер ГД Володин затронул вопрос голословных обвинений по «делу Скрипалей» в сторону Москвы. По его словам, чтобы разобраться в этом деле нужно совместно работать, делиться информацией, привлекать независимых экспертов и только после всех этих действий выходить на решения, предъявляемые международной общественности.
Глава Палаты депутатов Парламента Чехии @vondraczech на встрече с Председателем ГД подчеркнул, что «важно встречаться и говорить о спорных темах», будь то острые вопросы международной повестки, такие, как ситуация на Украине или "дело Скрипалей", или историческая проблематика pic.twitter.com/zjQrQ6HgFr— Государственная Дума (@dumagovru) 16 октября 2018 г.