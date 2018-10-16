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14:42   16 Октября 2018
Весь мир

Сохранение санкций США против КНДР сведет на нет усилия по улучшению отношений — ЦТАК

Сохранение санкций США против КНДР сведет на нет усилия по улучшению отношений — ЦТАК

Намерение Вашингтона оставить в силе Санкции против Пхеньяна будет говорить об отказе от улучшения двусторонних отношений. Такой тезис содержится в статье, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) во вторник.

Автор статьи отметил, что после недавней встречи главы КНДР Ким Чен Ына с американским госсекретарем Майком Помпео, прошедшей в Пхеньяне, в двусторонних отношениях стала намечаться положительная тенденция. Как пишет ЦТАК, многие американские политики и мирового сообщества после того саммита выражали позитивный настрой в связи с ситуацией на Корейском полуострове, однако некоторые силы в США продолжают настаивать на сохранении санкций.

Сохранение санкций США против КНДР сведет на нет усилия по улучшению отношений — ЦТАК

По мнению автора, такой путь будет означать продолжение враждебной политики и остановку в процесс улучшения отношений. Он подчеркнул, что сегодня представляется очевидным, что связанные с северокорейской ядерной программой давно пора снять, поскольку после прекращения КНДР ядерных испытаний и пусков баллистических ракет уже довольно длительное время.

«Если Вашингтон откажется от принятия мер по укреплению доверия, то две страны продолжат отдаляться друг от друга, из-за чего им будет все труднее добиться денуклеаризации Корейского полуострова», — полагают в ЦТАК.

7 октября Помпео посетил Пхеньян, где встретился с Ким Чен Ыном. В госдепартаменте заявили, что переговоры были «конструктивными».

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Автор: Вячеслав Каширин
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