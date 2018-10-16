Руководитель НТЦ РКК «Энергия» раскритиковал СМИ за неправильное употребление космических терминов

Слова главы организации Игоря Хамица передал корреспондент ИА «Политика сегодня».

РКК «Энергия» проводит встречу, на которой специалисты Корпорации рассказывают о создании и принципе работы системы аварийного спасения экипажа.

Благодаря такой системе стало возможно спасение экипажа космического корабля «Союз МС-10» Алексея Овчинина и Ника Хейга.

Хамиц отметил, что использовать слово «капсула» неверно, правильно говорить «спускаемый аппарат».