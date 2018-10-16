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14:40   16 Октября 2018
Россия

Руководитель НТЦ РКК «Энергия» раскритиковал СМИ за неправильное употребление космических терминов

Руководитель НТЦ РКК «Энергия» раскритиковал СМИ за неправильное употребление космических терминов

Слова главы организации Игоря Хамица передал корреспондент ИА «Политика сегодня».

РКК «Энергия» проводит встречу, на которой специалисты Корпорации рассказывают о создании и принципе работы системы аварийного спасения экипажа.

Благодаря такой системе стало возможно спасение экипажа космического корабля «Союз МС-10» Алексея Овчинина и Ника Хейга.

Хамиц отметил, что использовать слово «капсула» неверно, правильно говорить «спускаемый аппарат».

«В СМИ  часто неправильно употребляют космическую лексику. Не используйте слово «капсула», надо  — «спускаемый аппарат»,  — заявил глава РКК «Энергия».

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #хамиц

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