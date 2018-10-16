СМИ: Решение судьи по делу о «вмешательстве РФ» покажет наличие правосудия в США

Окружной судья в Вашингтоне Дабни Фридрих в понедельник, 15 октября, назвала дело о «вмешательстве» России в выборы президента в США «беспрецедентным». Она отметила, что стороне обвинения сложно доказать сам факт «вмешательства» Москвы.

Издание The National Law Journal сообщило, что Фридрих расспрашивала прокуроров, которые работают с Робертом Мюллером, ведущим дело о «вмешательстве». Вопросы касались того, как обвинение докажет, что 13 граждан РФ и три компании из России планировали обойти представителей властей США, которые наблюдают за вмешательством третьих лиц в процесс голосования.

Судья также спросила прокурора Джонатана Крависа о том, как они собираются доказать, что подзащитные РФ знали функции Департамента юстиции США и Федерального избиркома, причем действия «злоумышленников» носили выборочный характер. Кавис ответил, что для этого нужно лишь доказать, что подозреваемые россияне знали о контроле администрацией США иностранцев, участвующих в выборах.

Прокурор добавил, что россияне работали согласованно, изощренно и получали за это хорошие деньги. Обвинение уверено, что россияне обманули не только избирателей в США, но и американские агентства.

Адвокат компании из РФ Concord Management and Consulting Эрик Дюбелье защищает интересы организации по делу о «российском вмешательстве». Юрист подчеркнул, что в США нет закона, запрещающего вмешательство в голосование. Его слова привело издание Bloomberg. Дюбелье добавил, что таким образом любой гражданин Штатов может стать фигурантом подобного дела. Для этого достаточно иметь фейковый аккаунт в соцсетях.

Как пишет ФАН, Мюллер вообще мог придумать преступление, чтобы подогнать дело под имеющиеся у стороны обвинения факты о якобы «влиянии» компании на результаты выборов президента США в 2016 году. Дюбелье также сомневается в законности действий спецпрокурора Мюллера, так Минюст не назначал этого поста в последние 30 лет. Авдокат уверен, что при «настоящем» Департаменте юстиции дело не дошло бы до суда.

Фридрих заявила, что принимает во внимание доводы обвинения и защиты, но отказала адвокату в доступе к правительственным документам по расследованию. С помощью этой информации судья хотела доказать, что Мюллер и его команда ведут «выборочное преследование».