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14:47   16 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Порошенко: Киев сделал все возможное, чтобы получить автокефалию

Порошенко: Киев сделал все возможное, чтобы получить автокефалию

Украина сделала все возможное для получения автокефалии, остается ждать решения Константинополя, написал украинский президент Петр Порошенко в Twitter.

Он добавил, что господствующая вокруг этой темы атмосфера дает ему основания для оптимизма. Порошенко уверен, что Вселенский патриархат решит вопрос в пользу Киева.

В то же время решение Русской православной церкви порвать отношения с Константинополем украинский лидер воспринял как самоизоляцию.

Ранее патриарх Вселенского патриархата Константинополя Варфоломей снял анафему с патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и архиепископа Украинской автокефальной православной церкви Макария, а также отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. РПЦ в связи с этим решением созвала Священный Синод, заседание которого состоялось накануне, 15 октября, в Минске. Российская церковь оценила действия Варфоломея и объявила о разрыве с Константинополем.

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Автор: Юлия Халус
#порошенко #украина #политика #весь мир #афтокефалия

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