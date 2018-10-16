Порошенко: Киев сделал все возможное, чтобы получить автокефалию

Украина сделала все возможное для получения автокефалии, остается ждать решения Константинополя, написал украинский президент Петр Порошенко в Twitter.

Он добавил, что господствующая вокруг этой темы атмосфера дает ему основания для оптимизма. Порошенко уверен, что Вселенский патриархат решит вопрос в пользу Киева.

В то же время решение Русской православной церкви порвать отношения с Константинополем украинский лидер воспринял как самоизоляцию.

Держава зробила все залежне, щоб Україна отримала автокефалію. Тепер чекаємо відповідних рішень церковних ієрархів, і та атмосфера, яка панує, дає мені підстави для оптимізму. Російська ж церква рішеннями про припинення євхаристійного спілкування остаточно загнала себе в ізоляцію — Петро Порошенко (@poroshenko) October 16, 2018

Ранее патриарх Вселенского патриархата Константинополя Варфоломей снял анафему с патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и архиепископа Украинской автокефальной православной церкви Макария, а также отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. РПЦ в связи с этим решением созвала Священный Синод, заседание которого состоялось накануне, 15 октября, в Минске. Российская церковь оценила действия Варфоломея и объявила о разрыве с Константинополем.