Медведев встретился с президентом Египта в Москве

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев встретился с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси во вторник, 16 октября, в Москве. Премьер-министр РФ поприветствовал президента Египта и отметил, что «это очень важный визит».

По его словам, Абдель Фаттаха ас-Сиси ждет насыщенная программа. В среду, 17 октября, египетский лидер встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи. Президенты подпишут фундаментальный договор о стратегическом партнёрстве.

«Это новый этап в развитии наших отношений», — добавил Медведев.

Премьер-министр РФ объяснил, что у Москвы с Каиром привилегированные отношения. Египет — ключевой партнер России на Ближнем Востоке, поэтому у Москвы и Каира много масштабных инвестиционных проектов. Москва наблюдает рост товарооборота между РФ и Египтом, по сравнению с 2017 годом – больше чем на треть.

«Такую динамику обязательно нужно закрепить», — резюмировал Медведев.

Президент Египта поблагодарил премьер-министр РФ за гостеприимство, за теплый прием и за возможность встречи. Абдель Фаттах ас-Сиси повторил российской делегации, что диалог между Москвой и Каиром динамично развивается на протяжении более чем 70 лет.