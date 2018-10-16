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14:20   16 Октября 2018
Россия

Отец Хабиба назвал бредом слухи о попытках сына сменить гражданство

Отец Хабиба назвал бредом слухи о попытках сына сменить гражданство

Сообщения СМИ о том, что Хабиб Нурмагомедов хочет получить гражданство Украины, — вранье, заявил отец российского бойца Абдулманап Нурмагомедов.

Его слова передает во вторник радиостанция «Говорит Москва».

О желании российского спортсмена стать гражданином Украины накануне сообщил «Спорт-Экспресс». Издание ссылается на дядю Хабиба Алекса Нурмагомедова, который сейчас якобы находится в Полтаве. Однако есть предположение, что за родственника бойца себя выдает другой человек. Это, в частности, подтверждает друг Алекса актер Олег Тактаров. Артист заявил, что в настоящее время находится в гостях у дяди Нурмагомедова в Дагестане.

Отец бойца также не знает о таких планах сына. Он заявил, что слухи о смене гражданства — вранье, недостойное обсуждения.

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Автор: Юлия Халус
#россия #украина #спорт #общество

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