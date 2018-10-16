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14:20   16 Октября 2018
Весь мир

СМИ: Турция передала США доказательства убийства саудовского журналиста

СМИ: Турция передала США доказательства убийства саудовского журналиста

Агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве Турции заявило, что страна передала США и Саудовской Аравии доказательства убийства саудовского журналиста Джамала Хашогги (Джамаля Хашкаджи) в виде аудиозаписи.

Также президент государства Тайип Эрдоган указал, что были уничтожены некоторые материалы, которые помогли бы в расследовании дела. Об этом он сообщил после девятичасового обыска консульства Саудовской Аравии турецкой полицией.

Представитель СМИ пропал 2 октября. Хашогги известен критикой в адрес властей Саудовской Аравии. В день пропажи он находился в генеральном консульстве королевства для получения документов о разводе. Однако из здания он так и не вернулся.

Власти страны ведут розыск. Министерство иностранных дел Турции вызвали посла Саудовской Аравии для получения информации о местоположении журналиста, однако посол ответил, что он не владеет данными. Турецкие власти считают, что его убили. Американские СМИ говорят о том, что убийство было спланировано заранее, а преступление организовано 15 саудоаравийцами. Турецкая полиция проверяет версию, согласно которой тело журналиста могли растворить в кислоте.

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Автор: Анна Манц
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