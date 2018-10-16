Авианосец США подошел к Норвегии для участия в учениях НАТО
В четверг, 25 октября, здесь начнутся крупные учения альянса, сообщил «Интерфакс».
Вместе с авианосцем прибыли несколько боевых кораблей 8-й авианосной ударной группы ВМС США. В последний раз «Гарри Трумэн» патрулировал акваторию Норвегии в 1987 году.
К берегам государства также приближаются суда десантной группы ВМС США. В группу входят десантный корабль «Иводзима» и корбали-доки «Нью-Йорк» и «Ганстон Холл». На их борту размещен батальон морпехов общей численностью в две тысячи военнослужащих.
Всего же в учениях поучаствуют более 45 тысяч военных, 130 самолетов и 70 кораблей, а также более 10 тысяч единиц боевой техники.