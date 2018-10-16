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14:14   16 Октября 2018
Весь мир

Авианосец США подошел к Норвегии для участия в учениях НАТО

Авианосец США подошел к Норвегии для участия в учениях НАТО

В четверг, 25 октября, здесь начнутся крупные учения альянса, сообщил «Интерфакс».

Вместе с авианосцем прибыли несколько боевых кораблей 8-й авианосной ударной группы ВМС США. В последний раз «Гарри Трумэн» патрулировал акваторию Норвегии в 1987 году.

К берегам государства также приближаются суда десантной группы ВМС США. В группу входят десантный корабль «Иводзима» и корбали-доки «Нью-Йорк» и «Ганстон Холл». На их борту размещен батальон морпехов общей численностью в две тысячи военнослужащих.

Всего же в учениях поучаствуют более 45 тысяч военных, 130 самолетов и 70 кораблей, а также более 10 тысяч единиц боевой техники.

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Автор: Павел Никифоров
#сша #нато #политика #гарри трумэн

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