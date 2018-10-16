В Волгограде обсудили переименование международного аэропорта «Гумрак» в соответствии с проектом «Великие имена». Для этого был сформирован круглый стол общественной палаты «Героический Сталинград».

Об этом пишет «Волга-Каспий». На встрече участники сперва напомнили историю названия аэропорта. «Гумрак» означает стоянку древних кочевников, по одной из версий перевод слова — безводный. Общественники предложили для присвоения аэропорту имена композитора Александры Пахмутовой, поэтессы Маргариты Агашиной, военачальника Василия Чуйкова, командира Якова Павлова, олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой и российского офицера Дениса Ветчинова.

11 октября начались первые слушания для определения имен, которые в последствии будут предложены для голосования. Они будут проходить до 21 октября. С 22 по 28 октября пройдет составление лонг-листов, за имена можно будет голосовать или вписать свой вариант. Имена политиков новейшей истории, то есть последнего столетия, выбирать нельзя. До 7 ноября отберут лидеров, а окончательный выбор будет проводится с 8 по 30 ноября с помощью онлайн голосования. Результаты станут доступны 5 декабря. Согласно им, 45 крупнейших аэропортов страны получат новые имена в следующем году.