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13:37   16 Октября 2018
Россия

Пиотровский: Организаторам шоу на Дворцовой нужно обуздать коммерческий аппетит

Пиотровский: Организаторам шоу на Дворцовой нужно обуздать коммерческий аппетит

Глава Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил об этом во время Валдайского форума в беседе с корреспондентом ИА «Политика сегодня».

Пиотровский отметил, что еще до смены губернатора Петербурга Дворцовая площадь стала не такой шумной, как раньше. Однако, необходимо «обуздать коммерческий аппетит» организаторам концертов.

«Каждый норовит устраивать по три сцены и с каждой брать деньги. Площадь летом все время занята. Со звуком у нас сейчас все более менее в порядке. Мы каждый раз замеряем звук. Все его уменьшают. Шумных концертов не бывает. По звуковой части все более менее в порядке. С эстетической не в порядке», — уверен глава Эрмитажа.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #общество #дворцовая площадь #пиотровский

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