Пиотровский: Организаторам шоу на Дворцовой нужно обуздать коммерческий аппетит

Глава Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил об этом во время Валдайского форума в беседе с корреспондентом ИА «Политика сегодня».

Пиотровский отметил, что еще до смены губернатора Петербурга Дворцовая площадь стала не такой шумной, как раньше. Однако, необходимо «обуздать коммерческий аппетит» организаторам концертов.