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Компания ABB привезет 400 специалистов в свой центр в Калининградской области — Алиханов

Компания ABB привезет 400 специалистов в свой центр в Калининградской области — Алиханов

 Сенцова не переводили в реанимацию — Москалькова

Сенцова не переводили в реанимацию — Москалькова
Украинский СУ-27 разбился во время учений

Украинский СУ-27 разбился во время учений

 Порошенко пообещал квартиры-студии солдатам, которые продолжат воевать

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13:41   16 Октября 2018
Россия

Экс-владелец «Спорт-Экспресса» страдал из-за неудач в бизнесе

Экс-владелец «Спорт-Экспресса» страдал из-за неудач в бизнесе

Смерть бывшего главы «Спорт-Экспресса» Ивана Рубина может быть связана с неудачами в семье и бизнесе. Об этом корреспонденту ИА «Политика сегодня» рассказал источник в окружении погибшего. 

Ранее сообщалось, что накануне тело предпринимателя нашли в Москве на Осеннем бульваре. Он упал с 16-го этажа многоэтажного дома.

По словам источника, Рубин тяжело переживал уход из «Спорт-Экспресса». После он не раз пытался начинать новые бизнес-проекты, но успеха так и не добился. Разведен, с семьей, с бывшей женой и дочерью не общался, почти ни с кем не поддерживал связь. 

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Автор: Иван Горский

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