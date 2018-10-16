Экс-владелец «Спорт-Экспресса» страдал из-за неудач в бизнесе

Смерть бывшего главы «Спорт-Экспресса» Ивана Рубина может быть связана с неудачами в семье и бизнесе. Об этом корреспонденту ИА «Политика сегодня» рассказал источник в окружении погибшего.

Ранее сообщалось, что накануне тело предпринимателя нашли в Москве на Осеннем бульваре. Он упал с 16-го этажа многоэтажного дома.

По словам источника, Рубин тяжело переживал уход из «Спорт-Экспресса». После он не раз пытался начинать новые бизнес-проекты, но успеха так и не добился. Разведен, с семьей, с бывшей женой и дочерью не общался, почти ни с кем не поддерживал связь.