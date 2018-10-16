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13:48   16 Октября 2018
Россия

Полиция проверит инцидент с атакой на автобус хоккеистов из Магнитогорска

Полиция проверит инцидент с атакой на автобус хоккеистов из Магнитогорска

Инцидент произошел в городе Сибай, Башкортостан. Автобус с хоккеистами клуба «Стальные топоры» обстреляли из пневматического оружия.

Как сообщил «360» со ссылкой на главу правления Федерации хоккея Магнитогорска Александра Жилина, полиция уже начала проверку инцидента. Он пояснил, что нападение произошло, когда спортсмены отъезжали от стадиона. В этот момент неизвестные обстреляли автобус. Одна из пуль пробила лобовое стекло. Пострадавших нет.

«Полиция Сибая проверяет инцидент», — заявил Жилин.

Любительский матч между «Стальными топорами» из Магнитогорска и местным «Альянсом» состоялся в воскресенье. Игра закончилась со счетом 9:1 в пользу гостей.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #чп #общество

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