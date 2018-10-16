Турция готова предпринять решительные шаги против террористов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна предпримет решительные шаги против террористов, которые локализуются к востоку от реки Евфрат, если этого не сделают США.

Он подчеркнул, что это необходимо сделать не только для мира в Турции, но и для людей, которые проживают в этом регионе. Эрдоган напомнил об антитеррористических операциях в 2016 и указал, что страна намерена продолжить действовать против терроризма. За 30-летнюю турецкую кампанию против терроризма было спасено более 40 тысяч людей, при чем большинство составляют женщины и дети.