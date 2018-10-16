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Компания ABB привезет 400 специалистов в свой центр в Калининградской области — Алиханов

 Сенцова не переводили в реанимацию — Москалькова

Сенцова не переводили в реанимацию — Москалькова
Украинский СУ-27 разбился во время учений

Украинский СУ-27 разбился во время учений

 Порошенко пообещал квартиры-студии солдатам, которые продолжат воевать

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13:45   16 Октября 2018
Весь мир

Турция готова предпринять решительные шаги против террористов

Турция готова предпринять решительные шаги против террористов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна предпримет решительные шаги против террористов, которые локализуются к востоку от реки Евфрат, если этого не сделают США.

Он подчеркнул, что это необходимо сделать не только для мира в Турции, но и для людей, которые проживают в этом регионе. Эрдоган напомнил об антитеррористических операциях в 2016 и указал, что страна намерена продолжить действовать против терроризма. За 30-летнюю турецкую кампанию против терроризма было спасено более 40 тысяч людей, при чем большинство составляют женщины и дети.

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Автор: Анна Манц
#терроризм #сирия #турция #эрдоган #евфрат

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