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Украинский СУ-27 разбился во время учений

Украинский СУ-27 разбился во время учений

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13:31   16 Октября 2018
Россия

Мединский: Лучший способ побороть миф о России — показать миру русскую культуру

Мединский: Лучший способ побороть миф о России — показать миру русскую культуру

Министр культуры России Владимир Мединский указал, что иностранцы меняют свое отношение к РФ, когда посещают ее. Они видят страну настоящей, что отличается от придуманного в СМИ образа.

Его слова передает с заседания клуба «Валдай» корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Мединский подчеркнул, что всегда выступал за снятие визовых ограничений, чтобы иностранные туристы могли беспрепятственно ездить в Россию и узнавать ее. Не только посещать музеи и театры, но больше путешествовать по стране.

Россия сильно отличается от того образа, что сформировали журналисты. И иностранцы, когда приезжают в страну, видят это. Они меняют свое отношение к ней. Все это говорит о том, что нет лучшего способа побороть миф о России, чем просто показать страну и ее культуру.

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Автор: Юлия Халус
#россия #туризм #культура #общество

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