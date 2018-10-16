Мединский: Лучший способ побороть миф о России — показать миру русскую культуру

Министр культуры России Владимир Мединский указал, что иностранцы меняют свое отношение к РФ, когда посещают ее. Они видят страну настоящей, что отличается от придуманного в СМИ образа.

Его слова передает с заседания клуба «Валдай» корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Мединский подчеркнул, что всегда выступал за снятие визовых ограничений, чтобы иностранные туристы могли беспрепятственно ездить в Россию и узнавать ее. Не только посещать музеи и театры, но больше путешествовать по стране.

Россия сильно отличается от того образа, что сформировали журналисты. И иностранцы, когда приезжают в страну, видят это. Они меняют свое отношение к ней. Все это говорит о том, что нет лучшего способа побороть миф о России, чем просто показать страну и ее культуру.