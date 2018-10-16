Украинцы назвали запрет российских телеканалов, кино и артистов ошибкой

Киевский международный институт социологии опросил украинцев и выяснил, что 35 процентов граждан считают, что в стране наступает свобода слова, а более половины опрошенных назвали запрет российских телеканалов, фильмов и артистов ошибкой. опрос проводили с 8 по 23 сентября 2018 года методом личного интервью. В исследовании поучаствовали 2026 украинцев в возрасте от 18 лет.

По информации КМИС, 30 процентов респондентов полагают, что на Украине слишком много «прокремлевских пропагандистских» СМИ, а страна и население на это «слабо реагируют». Около 35 процентов участников опроса не ответили на вопрос. Вместе с тем 50 процентов опрошенных считают, что в стране зря запретили российские телеканалы, потому что решение ограничило права украинцев. Однако 33 процента респондентов наоборот поддержали решение власти и назвали запрет российских телеканалов необходимым шагом для защиты государства. Около 18 процентов опрошенных отказались отвечать на вопрос . Аналогичная ситуация сложилась с запретом артистов и российских фильмов на Украине. Большинство опрошенных не оправдали запрет и назвали ограничением прав граждан. Около 28 процентов респондентов высказались за запрет российских соцсетей. Противоположенную точку зрения поддержали около 46 процентов опрошенных украинцев.