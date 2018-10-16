Мы в соц.сетях:
Компания ABB привезет 400 специалистов в свой центр в Калининградской области — Алиханов

Компания ABB привезет 400 специалистов в свой центр в Калининградской области — Алиханов

 Сенцова не переводили в реанимацию — Москалькова

Сенцова не переводили в реанимацию — Москалькова
Украинский СУ-27 разбился во время учений

Украинский СУ-27 разбился во время учений

 Порошенко пообещал квартиры-студии солдатам, которые продолжат воевать

Порошенко пообещал квартиры-студии солдатам, которые продолжат воевать
Первый глава МИД Латвии: «От моей страны остался только флаг, гимн и место на карте»

Первый глава МИД Латвии: «От моей страны остался только флаг, гимн и место на карте»

 Эксперты ООН предложили создать группу для расследования исчезновения Хашогги

Эксперты ООН предложили создать группу для расследования исчезновения Хашогги
Компания ABB привезет 400 специалистов в свой центр в Калининградской области — Алиханов

Компания ABB привезет 400 специалистов в свой центр в Калининградской области — Алиханов

 Сенцова не переводили в реанимацию — Москалькова

Сенцова не переводили в реанимацию — Москалькова
Украинский СУ-27 разбился во время учений

Украинский СУ-27 разбился во время учений

 Порошенко пообещал квартиры-студии солдатам, которые продолжат воевать

Порошенко пообещал квартиры-студии солдатам, которые продолжат воевать
Первый глава МИД Латвии: «От моей страны остался только флаг, гимн и место на карте»

Первый глава МИД Латвии: «От моей страны остался только флаг, гимн и место на карте»

 Эксперты ООН предложили создать группу для расследования исчезновения Хашогги

Эксперты ООН предложили создать группу для расследования исчезновения Хашогги
13:35   16 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Украинцы назвали запрет российских телеканалов, кино и артистов ошибкой

Украинцы назвали запрет российских телеканалов, кино и артистов ошибкой

Киевский международный институт социологии опросил украинцев и выяснил, что 35 процентов граждан считают, что в стране наступает свобода слова, а более половины опрошенных назвали запрет российских телеканалов, фильмов и артистов ошибкой. опрос проводили с 8 по 23 сентября 2018 года методом личного интервью. В исследовании поучаствовали 2026 украинцев в возрасте от 18 лет. 

По информации КМИС, 30 процентов респондентов полагают, что на Украине слишком много «прокремлевских пропагандистских» СМИ, а страна и население на это «слабо реагируют». Около 35 процентов участников опроса не ответили на вопрос.

Украинцы назвали запрет российских телеканалов, кино и артистов ошибкой

Вместе с тем 50 процентов опрошенных считают, что в стране зря запретили российские телеканалы, потому что решение ограничило права украинцев. Однако 33 процента респондентов наоборот поддержали решение власти и назвали запрет российских телеканалов необходимым шагом для защиты государства. Около 18 процентов опрошенных отказались отвечать на вопрос .

Аналогичная ситуация сложилась с запретом артистов и российских фильмов на Украине. Большинство опрошенных не оправдали запрет и назвали ограничением прав граждан. Около 28 процентов респондентов высказались за запрет российских соцсетей. Противоположенную точку зрения поддержали около 46 процентов опрошенных украинцев.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #опрос #кмис

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...