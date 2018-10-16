Украинцы назвали запрет российских телеканалов, кино и артистов ошибкой
Киевский международный институт социологии опросил украинцев и выяснил, что 35 процентов граждан считают, что в стране наступает свобода слова, а более половины опрошенных назвали запрет российских телеканалов, фильмов и артистов ошибкой. опрос проводили с 8 по 23 сентября 2018 года методом личного интервью. В исследовании поучаствовали 2026 украинцев в возрасте от 18 лет.
По информации КМИС, 30 процентов респондентов полагают, что на Украине слишком много «прокремлевских пропагандистских» СМИ, а страна и население на это «слабо реагируют». Около 35 процентов участников опроса не ответили на вопрос. Вместе с тем 50 процентов опрошенных считают, что в стране зря запретили российские телеканалы, потому что решение ограничило права украинцев. Однако 33 процента респондентов наоборот поддержали решение власти и назвали запрет российских телеканалов необходимым шагом для защиты государства. Около 18 процентов опрошенных отказались отвечать на вопрос . Аналогичная ситуация сложилась с запретом артистов и российских фильмов на Украине. Большинство опрошенных не оправдали запрет и назвали ограничением прав граждан. Около 28 процентов респондентов высказались за запрет российских соцсетей. Противоположенную точку зрения поддержали около 46 процентов опрошенных украинцев.
По информации КМИС, 30 процентов респондентов полагают, что на Украине слишком много «прокремлевских пропагандистских» СМИ, а страна и население на это «слабо реагируют». Около 35 процентов участников опроса не ответили на вопрос.
Вместе с тем 50 процентов опрошенных считают, что в стране зря запретили российские телеканалы, потому что решение ограничило права украинцев. Однако 33 процента респондентов наоборот поддержали решение власти и назвали запрет российских телеканалов необходимым шагом для защиты государства. Около 18 процентов опрошенных отказались отвечать на вопрос .
Аналогичная ситуация сложилась с запретом артистов и российских фильмов на Украине. Большинство опрошенных не оправдали запрет и назвали ограничением прав граждан. Около 28 процентов респондентов высказались за запрет российских соцсетей. Противоположенную точку зрения поддержали около 46 процентов опрошенных украинцев.