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13:21   16 Октября 2018
Россия

Мединский: Мифы о России на Западе подойдут для сценария «Звездных войн»

Мединский: Мифы о России на Западе подойдут для сценария «Звездных войн»

Глава Минкульта РФ Владимир Мединский заявил об этом на Валдайском форуме.

На вопрос корреспондента ИА «Политика сегодня» о тенденции к увеличению мифов о России министр ответил утвердительно. Мединский уверен, что нынешнее количество дезинформации о стране «не снилось мифотворцу предыдущих веков».

«Конечно, сейчас на Западе плодится такое количество мифов о России, такие сюрреалистические предположения, которые ни одному мифотворцу предыдущих веков не снились. Никто не додумывался до такого рода информационных фантазий, которые сейчас плодятся в европейском обществе», — пояснил министр культуры.

Также Мединский уверен, что такого рода слухи идеально подошли бы для сценария к «Звездным войнам».

«Фантастические русские хакеры, трансформеры, которые меняли ход выборов. Остальное я даже комментировать не буду. Это даже не миф . Это сюжет для каких-то «Звездных войн». Это с этой полки книжной фантастики», — считает политик.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #мединский

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