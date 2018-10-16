Мединский: Мифы о России на Западе подойдут для сценария «Звездных войн»

Глава Минкульта РФ Владимир Мединский заявил об этом на Валдайском форуме.

На вопрос корреспондента ИА «Политика сегодня» о тенденции к увеличению мифов о России министр ответил утвердительно. Мединский уверен, что нынешнее количество дезинформации о стране «не снилось мифотворцу предыдущих веков».

«Конечно, сейчас на Западе плодится такое количество мифов о России, такие сюрреалистические предположения, которые ни одному мифотворцу предыдущих веков не снились. Никто не додумывался до такого рода информационных фантазий, которые сейчас плодятся в европейском обществе», — пояснил министр культуры.

Также Мединский уверен, что такого рода слухи идеально подошли бы для сценария к «Звездным войнам».