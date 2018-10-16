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13:24   16 Октября 2018
Россия

Путин принес глубокие соболезнования по поводу смерти Марка Кривошеева

Путин принес глубокие соболезнования по поводу смерти Марка Кривошеева

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким российского ученого Марка Кривошеева по поводу его смерти. Телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Российский лидер отметил его уникальный вклад в науку и назвал ученого «выдающимся представителем отечественной научно-технической, инженерной мысли». Путин подчеркнул, что «плодотворная исследовательская, организаторская деятельность, передовые открытия и разработки снискали ему высокий, непререкаемый авторитет в международном научном, информационном сообществе». Он выразил уверенность, что светлая память о Кривошееве навсегда останется в «сердцах его близких, друзей, коллег и учеников».

Один из основателей цифрового телевидения умер в ночь на 16 октября. Ему было 96 лет. В 1981 году он стал лауреатом Государственных премий СССР, а в 2000 году и премий России. В 2002 году удостоен премией ТЭФИ.

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Автор: Анна Манц
#путин #соболезнования #смерть #кривошеев

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