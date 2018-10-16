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 Сенцова не переводили в реанимацию — Москалькова

Сенцова не переводили в реанимацию — Москалькова
Украинский СУ-27 разбился во время учений

Украинский СУ-27 разбился во время учений

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13:14   16 Октября 2018
Россия

Экс-глава газеты «Спорт-Экспресс» Иван Рубин погиб в Москве

Экс-глава газеты «Спорт-Экспресс» Иван Рубин погиб в Москве

Бывший глава газеты «Спорт-Экспресс» Иван Рубин погиб в Москве.

Накануне тело 67-летнего мужчины нашли на Осеннем бульваре. Он упал с 16-го этажа многоэтажного дома.

По данным источника ИА «Политика сегодня», в 2012 году Рубин продал акции «Спорт-Экспресса» из-за финансовых проблем, которые, как отметил источник, продолжались по сей день. Кому и какую сумму был должен погибший, неизвестно. 

Обстоятельства произошедшего установят правоохранители. 

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Автор: Олег Королев
#чп #рубин #спорт-экспресс

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