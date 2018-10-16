Рогозина исключили из Авиационной коллегии при правительстве РФ

Соответствующее распоряжение Кабмина опубликовали во вторник на официальном портале правовой информации.

Кроме главы Роскосмоса, из состава коллегии исключили также председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам летчика-космонавта Сергея Крикалева, экс-главу ПАО «Ил» Сергея Вельможкина и генерального конструктора ПАО «Корпорация «Иркут» Олега Демченко.

Этим же распоряжение вице-премьера Юрия Борисова назначили председателем коллегии, а также заменили исключенных членов другими: министром транспорта Евгением Дитрихом, замминистра промышленности и торговли Олегом Бочаровым, генеральным директором «ВЭБ-лизинг» Артемом Довлатовым, членом коллегии Военно-промышленной комиссии Андреем Ельчаниновым, замминистра обороны Алексеем Криворучко, помощником президента РФ Игорем Левитиным и главой «Рособоронэкспорта» Александром Михеевым.