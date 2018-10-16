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13:15   16 Октября 2018
Россия

Рогозина исключили из Авиационной коллегии при правительстве РФ

Рогозина исключили из Авиационной коллегии при правительстве РФ

Соответствующее распоряжение Кабмина опубликовали во вторник на официальном портале правовой информации.

Кроме главы Роскосмоса, из состава коллегии исключили также председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам летчика-космонавта Сергея Крикалева, экс-главу ПАО «Ил» Сергея Вельможкина и генерального конструктора ПАО «Корпорация «Иркут» Олега Демченко.

Этим же распоряжение вице-премьера Юрия Борисова назначили председателем коллегии, а также заменили исключенных членов другими: министром транспорта Евгением Дитрихом, замминистра промышленности и торговли Олегом Бочаровым, генеральным директором «ВЭБ-лизинг» Артемом Довлатовым, членом коллегии Военно-промышленной комиссии Андреем Ельчаниновым, замминистра обороны Алексеем Криворучко, помощником президента РФ Игорем Левитиным и главой «Рособоронэкспорта» Александром Михеевым.

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Автор: Юлия Халус
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