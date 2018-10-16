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Кандидаты в правительство Хабаровского края должны сдать экзамен

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9:55   16 Октября 2018
Россия

Кандидаты в правительство Хабаровского края должны сдать экзамен

Кандидаты в правительство Хабаровского края должны сдать экзамен

Глава Хабаровского края Сергей Фургал 11 октября подписал распоряжение о введении временных правил оценки кандидатов на должности в правительстве региона по итогам тестирования.

В документе указано, что оценка складывается из итогов тестирования, создания программы по развитию какой-либо отрасли и индивидуального собеседования с губернатором области. В распоряжении указано, что такая система позволит сформировать эффективное правительство.

В тест включат от 60 до 80 вопросов, которые затронут Конституцию России, устав Хабаровского края, законодательство РФ и области, основы инвестиционной политики и основы официально-делового стиля современного русского литературного языка. Для ответа на вопрос будет дана одна минута. Программа по развитию должна включить проблематику отрасли, ее решения, ожидаемые результаты и источники финансирования.

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Автор: Анна Манц
#правительство #экзамен #фургал

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