«Бабье лето» сменится осенью в России 20 октября

Период теплой и ясной погоды на западе России завершится в субботу, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Его слова во вторник передает ТАСС.

Синоптик объяснил, что в первый день выходных циркуляция воздуха резко изменится. В верхних слоях тропосферы вместо высокого давления будет зональное, из-за чего температура воздуха опустится примерно до четырех градусов выше нуля. По сравнению с началом недели воздух охладится почти на 10 градусов. Кроме того, возможны небольшие осадки.

Вильфанд уточнил, что переходным днем от «бабьего лета» к осени станет пятница, 19 октября. Температура в этот день снизится до 13-15 градусов выше нуля, небо затянут облака, возможен небольшой дождь.