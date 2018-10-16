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9:53   16 Октября 2018
Россия

«Бабье лето» сменится осенью в России 20 октября

«Бабье лето» сменится осенью в России 20 октября

Период теплой и ясной погоды на западе России завершится в субботу, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Его слова во вторник передает ТАСС.

Синоптик объяснил, что в первый день выходных циркуляция воздуха резко изменится. В верхних слоях тропосферы вместо высокого давления будет зональное, из-за чего температура воздуха опустится примерно до четырех градусов выше нуля. По сравнению с началом недели воздух охладится почти на 10 градусов. Кроме того, возможны небольшие осадки.

Вильфанд уточнил, что переходным днем от «бабьего лета» к осени станет пятница, 19 октября. Температура в этот день снизится до 13-15 градусов выше нуля, небо затянут облака, возможен небольшой дождь.

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Автор: Юлия Халус
#россия #общество #погода

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