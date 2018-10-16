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Украинский Су-27 выиграл условный бой с американским F-15

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9:41   16 Октября 2018
Весь мир

Украинский Су-27 выиграл условный бой с американским F-15

Украинский Су-27 выиграл условный бой с американским F-15

На учениях «Чистое небо — 2018», которые проходят на Украине, состоялся условный бой между украинским Су-27 и американским F-15 на дистанции от одного до полутора километров. Украинский самолет одержал победу.

Видео соревнования опубликовало Военное телевидение Украины. Старший штурман авиационной бригады Александр Мостовой указал, что Су-27 ВС ВСУ имеет повышенную маневренность, что позволило выполнить задания и выиграть «бой» у F-15C Eagle Национальной гвардии США. Он указал, что в мероприятии участвовали несколько единиц техники от каждой стороны.

Учения проходят в период с 8 по 19 октября. Для участия американская сторона перебросила на украинскую территорию истребители F-15 и транспортные самолеты С-130.

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Автор: Анна Манц
#сша #украина #учения #су-27 #f-15

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