Украинский Су-27 выиграл условный бой с американским F-15

На учениях «Чистое небо — 2018», которые проходят на Украине, состоялся условный бой между украинским Су-27 и американским F-15 на дистанции от одного до полутора километров. Украинский самолет одержал победу.

Видео соревнования опубликовало Военное телевидение Украины. Старший штурман авиационной бригады Александр Мостовой указал, что Су-27 ВС ВСУ имеет повышенную маневренность, что позволило выполнить задания и выиграть «бой» у F-15C Eagle Национальной гвардии США. Он указал, что в мероприятии участвовали несколько единиц техники от каждой стороны.

Учения проходят в период с 8 по 19 октября. Для участия американская сторона перебросила на украинскую территорию истребители F-15 и транспортные самолеты С-130.