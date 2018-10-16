Ярош отозвал два батальона с линии фронта в Донбассе

Пятый и восьмой отдельные батальоны Украинской Добровольческой Армии (УДА) выходят с передовой в Донбассе, заявил депутат Рады, экс-глава «Правого сектора»* Дмитрий Ярош.

Он подчеркнул, что добровольцы покидают линию фронта, но не выходят из войны. Указанные батальоны переместят в подразделения территориальных оборонных отрядов.

Ярош объяснил свое решение тем, что сейчас батальоны националистов стали инструментами в руках политиков или криминалитета.

Тем временем в пресс-службе управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) пока не могут подтвердить полный вывод войск нацбатальонов из Донбасса. Более того, частичный вывод подразделений никак не отразится на интенсивности обстрелов со стороны Киева.

* «Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная в России.