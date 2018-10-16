Москва признана лучшим городом для карьеры

Российскую столицу считают лучшим городом России для построения карьеры 74% респондентов опроса SuperJob. В исследовании участвовали по 1,5 тысячи жителей Москвы и Петербурга, а также по 900 человек из городов с населением от полумиллиона.

Среди городов-полумиллионников первое место заняла Тюмень — 66% опрошенных жителей считают ее лучшим местом для карьеры. В общем рейтинге город занял третье место.

Не менее 40% опрошенных жителей уверены, что в Екатеринбурге, Уфе, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Ростове, Новосибирске, Воронеже, Владивостоке и Хабаровске также можно построить карьеру.

Более 46% опрошенных жителей Челябинска уверены, в городе нет перспектив для развития. Чуть меньше — 42% — в Рязани. Антилидером рейтинга стал Омск — здесь в возможность построения карьеры верят только 16% респондентов, а 65% считают, что достичь успехов невозможно.

В исследовании от 2014 года первое место занял Петербург. Москва же тогда заняла третье место.