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9:29   16 Октября 2018
Россия

Правительственная комиссия не поддержала запрет на выпуск алкоголя в ПЭТ-таре

Правительственная комиссия не поддержала запрет на выпуск алкоголя в ПЭТ-таре

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности выступила против законопроекта, который предполагает запрет на производство, оборот и реализацию алкоголя в ПЭТ-таре, то есть в термопластиковых бутылках, объемом более полулитра.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника правительственного заседания. Документ вынесен депутатами «Единой России» и членами Совета Федерации. Законопроект предлагает ввести запрет на производство, оборот и реализацию алкогольной продукции в термопластике объемом более литра с 2019 года, а с 2020 года — на продукцию с объемом более полулитра. Экспортной продукции данное ограничение не касается.

На заседании указали, что с с 1 января 2017 года уже был введен закон, который ограничивает продажу алкоголя в пластике объемом более полутора литров. Такое решение потребовало переоснащения оборудования предприятий. Законопроект также повлечет за собой очередное переоснащение, что может привести к значительному спаду производства и снижению уплаты акцизов.

Также было подчеркнуто, что 80 процентов полимерной потребительской тары изготавливается на отечественных предприятиях, а законопроект приведет к снижению объемов изготовления продукции, сокращению штатов предприятий и уменьшению налоговых доходов.

Комиссия правительства указала и на то, что отказ от пластиковых бутылок приведет к росту цен на пивоваренную продукцию. Потребительские запросы сместятся в сторону более крепких алкогольных напитков. А на замену придет контрафактный и нелегальный алкоголь.

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Автор: Анна Манц
#законопроект #правительство #алкоголь #пластик

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