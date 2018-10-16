Законопроект об усилении контроля за расходованием маткапитала внесли в ГД

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Государственную Думу законопроекта, который предусматривает усиление контроля за расходованием материнского капиталя на улучшение жилищных условий.

Документ предлагает сделать информацию о непригодности жилой площади для проживания основанием для отказа в «удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий».

Материнский капитал можно вложить в организации, которые не контролируются Центральным Банком или другим государственным органам. Для исключения рисков, правительство также предлагает убрать такие организации из перечня банков, где можно использовать маткапитал для погашения кредитов. В пояснительной записке указано, что в список будут добавлены АО «ДОМ.РФ» и «сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы».