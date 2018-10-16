США и Кореи начали переговоры по демилитаризации Зоны совместной безопасности

Трехсторонние переговоры представителей Вашингтона, Сеула и Пхеньяна начались во вторник в приграничном Пханмунджоме, пишет минобороны Южной Кореи.

Встреча началась в 10 утра по местному времени. Зоной совместной безопасности руководит Командование ООН. Организация здесь фактически представлена военными США. Договоренность о демилитаризации достигнута лидерами КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином. Соответствующий договор политики подписали в сентябре 2018 года.

Стороны обсудят планы по разминированию территорий и закрытию нескольких пограничных постов.

Территория совместной безопасности появилась после завершения в 1953 году Корейской войны. Эта зона — единственное место, где военные обеих стран видят друг друга. Ранее здесь часто происходили военные стычки.