Мы в соц.сетях:
Кандидаты в правительство Хабаровского края должны сдать экзамен

Кандидаты в правительство Хабаровского края должны сдать экзамен

 «Бабье лето» сменится осенью в России 20 октября

«Бабье лето» сменится осенью в России 20 октября
Ярош отозвал два батальона с линии фронта в Донбассе

Ярош отозвал два батальона с линии фронта в Донбассе

 В ЛНР рассказали о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В ЛНР рассказали о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
Украинский Су-27 выиграл условный бой с американским F-15

Украинский Су-27 выиграл условный бой с американским F-15

 США и Кореи начали переговоры по демилитаризации Зоны совместной безопасности

США и Кореи начали переговоры по демилитаризации Зоны совместной безопасности
Кандидаты в правительство Хабаровского края должны сдать экзамен

Кандидаты в правительство Хабаровского края должны сдать экзамен

 «Бабье лето» сменится осенью в России 20 октября

«Бабье лето» сменится осенью в России 20 октября
Ярош отозвал два батальона с линии фронта в Донбассе

Ярош отозвал два батальона с линии фронта в Донбассе

 В ЛНР рассказали о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В ЛНР рассказали о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
Украинский Су-27 выиграл условный бой с американским F-15

Украинский Су-27 выиграл условный бой с американским F-15

 США и Кореи начали переговоры по демилитаризации Зоны совместной безопасности

США и Кореи начали переговоры по демилитаризации Зоны совместной безопасности
8:25   16 Октября 2018
Весь мир

США и Кореи начали переговоры по демилитаризации Зоны совместной безопасности

США и Кореи начали переговоры по демилитаризации Зоны совместной безопасности

Трехсторонние переговоры представителей Вашингтона, Сеула и Пхеньяна начались во вторник в приграничном Пханмунджоме, пишет минобороны Южной Кореи.

Встреча началась в 10 утра по местному времени. Зоной совместной безопасности руководит Командование ООН. Организация здесь фактически представлена военными США. Договоренность о демилитаризации достигнута лидерами КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином. Соответствующий договор политики подписали в сентябре 2018 года.

Стороны обсудят планы по разминированию территорий и закрытию нескольких пограничных постов.

Территория совместной безопасности появилась после завершения в 1953 году Корейской войны. Эта зона — единственное место, где военные обеих стран видят друг друга. Ранее здесь часто происходили военные стычки.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#сша #кндр #политика #ким чен ын #южная корея #мун чже ин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...