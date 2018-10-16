Рухнувший трассу во Владивостоке виадук поднимают четырьмя кранами

Специалисты начали поднимать виадук, обрушившийся на трассу во Владивостоке. Об этом сообщает администрация Приморского края.

Во вторник утром мэрия сообщила, что самосвал задел конструкцию надземного пешеходного перехода, расположенного на объездной трассе.

В результате железобетонная балка виадука обрушилась на проезжу часть и полностью блокировала движение в обоих направлениях. По информации МЧС, у самосвала самопроизвольно поднялся кузов, в результате чего он снес пешеходный виадук.

На месте работают четыре крана. Отмечается, что части виадука будут сложены за пределами дороги, а после будут вывезены на склад временного хранения.

Специалисты рассчитывают к середине дня ликвидировать последствия обрушения, сообщает мэрия.

По факту инцидента полиция проводит проверку.