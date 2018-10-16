Фургал приостановил ряд госзакупок Хабаровского края

Глава Хабаровского края Сергей Фургал приостановил ряд государственных закупок регионального правительства, сообщает пресс-служба губернатора.

Представитель ЛДПР Сергей Фургал по итогам выборов губернатора Хабаровского края в сентябре сменил главу региона от Единой России Вячеслава Шпорта. Его поддержали 70 процентов избирателей.

Фургал попросил проверить «потенциально скандальные позиции», такие как ремонт помещений и квартир, покупку новых автомобилей для краевого правительства. Специалистам краевого минфина поручено провести внутренний аудит сомнительных тендеров.

В частности, под сомнение губернатора попала покупка двух служебных квартир стоимостью 5,5 миллионов рублей, покупка двух машин по 2,5 миллиона рублей, покупка мультимедийной системы 11 миллионов рублей, мебели и канцелярии на сумму в районе десяти миллионов, а также покупка ковровых покрытий.

На данный момент приостановлены закупки, которые размещались на электронной площадке начиная с октября и еще не успели состояться. Под приостановку не попали социально-значимые госзакупки: жилье для ветерантов и сирот, медицинские препараты, оборудование для больниц.