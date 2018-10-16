Мы в соц.сетях:
Кандидаты в правительство Хабаровского края должны сдать экзамен

Кандидаты в правительство Хабаровского края должны сдать экзамен

 «Бабье лето» сменится осенью в России 20 октября

«Бабье лето» сменится осенью в России 20 октября
Ярош отозвал два батальона с линии фронта в Донбассе

Ярош отозвал два батальона с линии фронта в Донбассе

 В ЛНР рассказали о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В ЛНР рассказали о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
Украинский Су-27 выиграл условный бой с американским F-15

Украинский Су-27 выиграл условный бой с американским F-15

 США и Кореи начали переговоры по демилитаризации Зоны совместной безопасности

США и Кореи начали переговоры по демилитаризации Зоны совместной безопасности
Кандидаты в правительство Хабаровского края должны сдать экзамен

Кандидаты в правительство Хабаровского края должны сдать экзамен

 «Бабье лето» сменится осенью в России 20 октября

«Бабье лето» сменится осенью в России 20 октября
Ярош отозвал два батальона с линии фронта в Донбассе

Ярош отозвал два батальона с линии фронта в Донбассе

 В ЛНР рассказали о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В ЛНР рассказали о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
Украинский Су-27 выиграл условный бой с американским F-15

Украинский Су-27 выиграл условный бой с американским F-15

 США и Кореи начали переговоры по демилитаризации Зоны совместной безопасности

США и Кореи начали переговоры по демилитаризации Зоны совместной безопасности
7:14   16 Октября 2018
Россия

На Алтае в ДТП с участием пьяного водителя погибли женщина и два ребенка

На Алтае в ДТП с участием пьяного водителя погибли женщина и два ребенка

В Барнауле жертвами ДТП стали женщина и двое детей, сообщает краевой главк МВД.

Инцидент произошел на проспекте Ленина, в районе дома номер 32.

По предварительным данным, около 23:00 понедельника (20:00 мск) нетрезвый водитель BMW двигался по проспекту в сторону Речного вокзала. Он пересек «зебру» на красный свет и столкнулся с минивэном Renault Scenic.

В момент аварии в Renault находились четверо пассажиров. На месте ДТП погибла пятилетняя девочка. В больнице скончались 34-летняя женщина и ее трехлетняя дочь. Водитель и еще один пассажир госпитализированы с различными травмами.

Водитель BMW не пострадал. Врачи оказали медпомощь его пассажирке.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#дтп #барнаул #алтайский край

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...