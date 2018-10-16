На Алтае в ДТП с участием пьяного водителя погибли женщина и два ребенка
В Барнауле жертвами ДТП стали женщина и двое детей, сообщает краевой главк МВД.
Инцидент произошел на проспекте Ленина, в районе дома номер 32.
По предварительным данным, около 23:00 понедельника (20:00 мск) нетрезвый водитель BMW двигался по проспекту в сторону Речного вокзала. Он пересек «зебру» на красный свет и столкнулся с минивэном Renault Scenic.
В момент аварии в Renault находились четверо пассажиров. На месте ДТП погибла пятилетняя девочка. В больнице скончались 34-летняя женщина и ее трехлетняя дочь. Водитель и еще один пассажир госпитализированы с различными травмами.
Водитель BMW не пострадал. Врачи оказали медпомощь его пассажирке.