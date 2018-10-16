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6:51   16 Октября 2018
Весь мир

Дефицит американского бюджета достиг максимума с 2012 года

Дефицит американского бюджета достиг максимума с 2012 года

Дефицит бюджета США в 2018 финансовом году возрос на 17 процентов, свидетельствуют данные совместного отчета министра финансов США Стивена Мнучина и главы  Административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвейни.

Бюджет достиг 779 миллиардов долларов. Таким образом, бюджет по отношению к ВВП вырос до 3,9 процента и достиг рекордного показателя за последние шесть лет.

Также в отчете отмечается успех экономической политики текущей американской администрации для простых граждан. В частности, с начала президентства Трампа создано четыре миллиона рабочих мест, а зарплаты возросли на 1,4 процента. Также наблюдается рекордно низкий уровень безработицы.

Согласно отчету, общие расходы США возросли на 127 миллиардов (на 3,2 процента). Доходы выросли на 14 миллиардов (на 1,4 процента).

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Автор: Олег Королев
#сша #бюджет #дефицит

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