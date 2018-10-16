Мэттис прокомментировал слова Трампа о своей отставке

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что не обсуждал с президентом США Дональдом Трампом возможность своей отставки.

Журналисты попросили прокомментировать заявление Трампа о том, что что Мэттис может в ближайшее время покинуть команду Трампа.

Министр обороны США заявил, что ему нечего сказать по данному поводу. Мэттис отметил, что возможность его ухода никогда ранее не обсуждалась.

Мэттис заявил, что он продолжает работать с Трампом и делать свою работу в Минобороны США.

Ранее Трамп допустил, что министр обороны США уйдет в отставку. По его словам, Мэттис «своего рода демократ».