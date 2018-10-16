СМИ: Американцам при оформлении визы в РФ придется выбирать пол

Американские граждане, которых в некоторых штатах признали третьим полом, при оформлении российской визы должны будут указывать пол.

«Известия» со ссылкой на дипломатический источник сообщает, что при оформлении документов на визу российским консульским сотрудникам предписано руководствоваться только законодательством РФ. Он подчеркнул, что никаких исключений в данном вопросе быть не может.

Дипломат отметил, что у американцев с «третьим полом» не возникнет проблем с получением визы. Однако, для получения разрешения им нужно будет соблюсти российское законодательство.

Другой источник сообщил газете, что данная практика является для выдачи виз по всему миру обычной и ни о какой дискриминации речи нет.

Накануне мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио подписал законопроект о введении третьего пола в свидетельствах о рождении.