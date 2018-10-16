В ЛНР рассказали о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
Украинские военные в течение суток семь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает правительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.
В самопровозглашенной республике заявили, что за прошедший понедельник со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано семь обстрелов.
На данный момент информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.
В понедельник ЛНР сообщили о пяти обстрелах со стороны ВСУ за воскресенье.
Заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока накануне рассказала, что в республике с начала военного конфликта в Донбассе погибли 34 ребенка.