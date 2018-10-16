В ЛНР рассказали о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

Украинские военные в течение суток семь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает правительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

В самопровозглашенной республике заявили, что за прошедший понедельник со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано семь обстрелов.

На данный момент информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.

В понедельник ЛНР сообщили о пяти обстрелах со стороны ВСУ за воскресенье.

Заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока​​​ накануне рассказала, что в республике с начала военного конфликта в Донбассе погибли 34 ребенка.