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 В ЛНР рассказали о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

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5:43   16 Октября 2018
Ближнее зарубежье

В ЛНР рассказали о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В ЛНР рассказали о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

Украинские военные в течение суток семь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает правительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

В самопровозглашенной республике заявили, что за прошедший понедельник со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано семь обстрелов.

На данный момент информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.

В понедельник ЛНР сообщили о пяти обстрелах со стороны ВСУ за воскресенье.

Заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока​​​ накануне рассказала, что в республике с начала военного конфликта в Донбассе погибли 34 ребенка.

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Автор: Олег Королев
#украина #всу #лнр

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