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 «Бабье лето» сменится осенью в России 20 октября

«Бабье лето» сменится осенью в России 20 октября
Ярош отозвал два батальона с линии фронта в Донбассе

Ярош отозвал два батальона с линии фронта в Донбассе

 В ЛНР рассказали о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В ЛНР рассказали о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
Украинский Су-27 выиграл условный бой с американским F-15

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 США и Кореи начали переговоры по демилитаризации Зоны совместной безопасности

США и Кореи начали переговоры по демилитаризации Зоны совместной безопасности
5:28   16 Октября 2018
Весь мир

Экс-глава Пентагона предложил вариант улучшения отношений между США и РФ

Экс-глава Пентагона предложил вариант улучшения отношений между США и РФ

США и РФ нуждаются в более широком диалоге на неофициальном уровне, заявила экс-министр обороны США Вильям Перри.

По мнению Перри, одним из них является форум «Диалог Форта Росс». В интервью РИА «Новости» он отметил, что необходимо больше диалогов, которые нужно выводить на уровень официальных.

«Диалог Форта Росс» - российско-американский форум, собирающий с 2012 года деятелей культуры, политиков, экспертов и предпринимателей. Первая встреча в России прошла в минувшем году в мае, на территориях Пскова и Изборска. В 2018 дискуссии проходили в Великом Новгороде.

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Автор: Олег Королев
#пентагон #вильям перри #диалог форта росс

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