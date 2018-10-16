Экс-глава Пентагона предложил вариант улучшения отношений между США и РФ

США и РФ нуждаются в более широком диалоге на неофициальном уровне, заявила экс-министр обороны США Вильям Перри.

По мнению Перри, одним из них является форум «Диалог Форта Росс». В интервью РИА «Новости» он отметил, что необходимо больше диалогов, которые нужно выводить на уровень официальных.

«Диалог Форта Росс» - российско-американский форум, собирающий с 2012 года деятелей культуры, политиков, экспертов и предпринимателей. Первая встреча в России прошла в минувшем году в мае, на территориях Пскова и Изборска. В 2018 дискуссии проходили в Великом Новгороде.