Повторные выборы главы Приморского края назначены на 16 декабря

В Приморском крае депутаты регионального законодательного собрания назначили повторные выборы губернатора, сообщают РИА «Новости».

По данным агентства, на внеочередное заседание по вопросу назначения повторных выборов главы региона на 16 декабря пришли 35 депутатов из 40.

При этом за дату переноса выборов на декабрь проголосовали 30 парламентариев.

В сентябре приморский избирком признал результаты досрочных выборов недействительными. Накануне комитет по региональной политике и законности заксобрания Приморья одобрил проведение выборов в декабре.