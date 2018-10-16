Мы в соц.сетях:
Кандидаты в правительство Хабаровского края должны сдать экзамен

Кандидаты в правительство Хабаровского края должны сдать экзамен

 «Бабье лето» сменится осенью в России 20 октября

«Бабье лето» сменится осенью в России 20 октября
Ярош отозвал два батальона с линии фронта в Донбассе

Ярош отозвал два батальона с линии фронта в Донбассе

 В ЛНР рассказали о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В ЛНР рассказали о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
Украинский Су-27 выиграл условный бой с американским F-15

Украинский Су-27 выиграл условный бой с американским F-15

 США и Кореи начали переговоры по демилитаризации Зоны совместной безопасности

США и Кореи начали переговоры по демилитаризации Зоны совместной безопасности
Кандидаты в правительство Хабаровского края должны сдать экзамен

Кандидаты в правительство Хабаровского края должны сдать экзамен

 «Бабье лето» сменится осенью в России 20 октября

«Бабье лето» сменится осенью в России 20 октября
Ярош отозвал два батальона с линии фронта в Донбассе

Ярош отозвал два батальона с линии фронта в Донбассе

 В ЛНР рассказали о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В ЛНР рассказали о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
Украинский Су-27 выиграл условный бой с американским F-15

Украинский Су-27 выиграл условный бой с американским F-15

 США и Кореи начали переговоры по демилитаризации Зоны совместной безопасности

США и Кореи начали переговоры по демилитаризации Зоны совместной безопасности
4:49   16 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Депутат Рады заявил о «церковном сепаратизме» на Украине

Депутат Рады заявил о «церковном сепаратизме» на Украине

Депутат Верховной рады Михаил Добкин заявил, что с благословения украинского президента Петра Порошенко на Украине происходит «церковный сепаратизм».

По словам Добкина, власти страны набрались наглости влазить в межцерковные дела для того, чтобы выстраивать свою политику.

Нардеп заявил, что команда Порошенко не строить новую церковь, а разрушает ту, что не нравится президенту. По его мнению, в стране преследуются любые проявления сепаратизма, однако происходящий в открытом виде «церковный сепаратизм» благословляется президентом.

Ранее стало известно, что РПЦ разрывает отношения с Константинопольским патриархатом

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#украина #верховная рада #автокефалия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...