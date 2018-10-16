Депутат Рады заявил о «церковном сепаратизме» на Украине

Депутат Верховной рады Михаил Добкин заявил, что с благословения украинского президента Петра Порошенко на Украине происходит «церковный сепаратизм».

По словам Добкина, власти страны набрались наглости влазить в межцерковные дела для того, чтобы выстраивать свою политику.

Нардеп заявил, что команда Порошенко не строить новую церковь, а разрушает ту, что не нравится президенту. По его мнению, в стране преследуются любые проявления сепаратизма, однако происходящий в открытом виде «церковный сепаратизм» благословляется президентом.

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