Во Владивостоке поднятый кузов грузовика снес пешеходный мост

На объездной трассе во Владивостоке поднятый кузов грузового автомобиля снес виадук, сообщает региональный главк МЧС.

По данным ведомства, у самосвала произошло самопроизвольное поднятие кузова. в результате чего он снес пешеходную металлическую конструкцию длиной около 40 метров. При падении пешеходный мост перекрыл две полосы участка трассы.

В результате ДТП было перекрыто движение в обе стороны. Объезд участка происходит через улицу Катерная. В результате инцидента никто не пострадал.

На место происшествия направились ремонтно-восстановительные бригады дорожных служб, а также специальная техника ближайшей пожарно-спасательной части МЧС.