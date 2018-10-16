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4:29   16 Октября 2018
Россия

Во Владивостоке поднятый кузов грузовика снес пешеходный мост

Во Владивостоке поднятый кузов грузовика снес пешеходный мост

На объездной трассе во Владивостоке поднятый кузов грузового автомобиля снес виадук, сообщает региональный главк МЧС.

По данным ведомства, у самосвала произошло самопроизвольное поднятие кузова. в результате чего он снес пешеходную металлическую конструкцию длиной около 40 метров. При падении пешеходный мост перекрыл две полосы участка трассы.

В результате ДТП было перекрыто движение в обе стороны. Объезд участка происходит через улицу Катерная. В результате инцидента никто не пострадал.

На место происшествия направились ремонтно-восстановительные бригады дорожных служб, а также специальная техника ближайшей пожарно-спасательной части МЧС.

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Автор: Олег Королев
#дтп #владивосток #грузовик #самосвал #пешеходный мост #виадук

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