Во Владивостоке поднятый кузов грузовика снес пешеходный мост
На объездной трассе во Владивостоке поднятый кузов грузового автомобиля снес виадук, сообщает региональный главк МЧС.
По данным ведомства, у самосвала произошло самопроизвольное поднятие кузова. в результате чего он снес пешеходную металлическую конструкцию длиной около 40 метров. При падении пешеходный мост перекрыл две полосы участка трассы.
В результате ДТП было перекрыто движение в обе стороны. Объезд участка происходит через улицу Катерная. В результате инцидента никто не пострадал.
На место происшествия направились ремонтно-восстановительные бригады дорожных служб, а также специальная техника ближайшей пожарно-спасательной части МЧС.