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4:02   16 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Порошенко пригрозил России украинской авиацией

Порошенко пригрозил России украинской авиацией

Украинский президент Петр Порошенко на учениях «Чистое небо - 2018» обвинил Россию в авиаударах по Украине.

По его словам, совместные учения Украины и стран-членов НАТО необходимы для того, чтобы показать России, что «цена российских авиуадаров будет очень высокой». При этом Порошенко не уточнил, где и когда наносились «авиаудары».

Украинский президент заявил, что Киев сражается «за свободу и демократию». Он отметил, что его страна «не спрашивает у Москвы, что делать».

Также Порошенко отметил, что НАТО многому может поучиться у украинских солдат, которые сражаются в условиях «российской гибридной войны».

Авиаучения «Чистое небо - 2018» проходят на Украине с 8 по 19 октября. В маневрах участвуют США, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Польша, Румыния и Нидерланды.

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Автор: Олег Королев
#порошенко #украина #авиация #чистое небо  2018

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