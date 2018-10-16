Сербский патриарх Иринея осудил действия Константинополя на Украине

Константинопольский патриарх Варфоломей не имел права признавать раскольническую церковь на Украине, заявил греческим СМИ патриарх сербский Иринея.

По его словам, в настоящий момент православная церковь находится «в большом искушении», которое постигло Вселенского патриарха. Иринея подчеркнул, что решение может оказаться катастрофическим для Церкви.

Патриарх сербский отметил, что Варфоломей не имел права признавать раскольническую церковь и даже давать ей автокефалию.

Он выразил надежду, что все церки укажут на катастрофичность данного решения.