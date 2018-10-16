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3:32   16 Октября 2018
Весь мир

Сербский патриарх Иринея осудил действия Константинополя на Украине

Сербский патриарх Иринея осудил действия Константинополя на Украине

Константинопольский патриарх Варфоломей не имел права признавать раскольническую церковь на Украине, заявил греческим СМИ патриарх сербский Иринея.

По его словам, в настоящий момент православная церковь находится «в большом искушении», которое постигло Вселенского патриарха. Иринея подчеркнул, что решение может оказаться катастрофическим для Церкви. 

Патриарх сербский отметил, что Варфоломей не имел права признавать раскольническую церковь и даже давать ей автокефалию.

Он выразил надежду, что все церки укажут на катастрофичность данного решения.

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Автор: Олег Королев
#украина #патриарх сербский #константинопольский патриархат

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