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3:16   16 Октября 2018
Весь мир

Умер соучредитель корпорации Microsoft Пол Аллен

Умер соучредитель корпорации Microsoft Пол Аллен

Один из основателей Microsoft Пол Аллен умер в возрасте 65 лет, сообщает СNBС со ссылкой на его семью.

В заявлении отмечается, что несмотря на то, что Аллена знали как разработчика и филантропа, он был для близких любимым братом, дядей и другом. Члены семьи выражают Аллену благодарность за ту заботу, которую он демонстрировал ежедневно.

В начале октября Аллен сообщал, что у него вновь диагностирована лимфома. Он заявлял, что доверит управление компанией команде менеджеров.

Вместе с Биллом Гейтсом, Пол Аллен основал компанию Microsoft в 1975 году.

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Автор: Олег Королев
#microsoft #пол аллен

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