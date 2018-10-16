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3:03   16 Октября 2018
Россия

Комитет заксобрания Приморья одобрил проведение выборов губернатора

Комитет заксобрания Приморья одобрил проведение выборов губернатора

Комитет по региональной политике и законности заксобрания Приморского края одобрил назначение повторных выборов губернатора на середину декабря.

Председатель комитета Джамбулат Текиев сообщил РИА «Новости», что было принято постановление о проведении выборов 16 декабря. Его рассмотрят на заседании заксобрания региона.

Данный вопрос законодательное собрание рассмотрит в рамках внеочередного заседания, которое пройдет во вторник, в 11:30 по местному времени (04:30).

Избирательная комиссия Приморского края 20 сентября отменила результаты досрочных выборов. Позже в регионе приняли закон об участии самовыдвиженцах в выборах главы региона.

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Автор: Олег Королев
#приморский край #заксобрание #выборы губернатора

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