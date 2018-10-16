Топ-менеджерам неустойчивых банков ограничат выезд из России

Депутаты разрабатывают законопроект, предлагающий ограничивать выезд собственников и топ-менеджеров неустойчивых банков.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова.

По его мнению, если финансовая устойчивость банка подорвана, то его топ-менеджеру должен быть запрещен выезд за границу. Депутат сообщил, что законопроект будет готов в осеннюю сессию.

Банк считается неустойчивым в случае, если не может по требованию вкладчика выдать деньги, размещенные на счетах. В таком случае ЦБ РФ направляет в кредитную организацию временную администрацию.