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2:46   16 Октября 2018
Россия

Топ-менеджерам неустойчивых банков ограничат выезд из России

Топ-менеджерам неустойчивых банков ограничат выезд из России

Депутаты разрабатывают законопроект, предлагающий ограничивать выезд собственников и топ-менеджеров неустойчивых банков.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова. 

По его мнению, если финансовая устойчивость банка подорвана, то его топ-менеджеру должен быть запрещен выезд за границу. Депутат сообщил, что законопроект будет готов в осеннюю сессию.

Банк считается неустойчивым в случае, если не может по требованию вкладчика выдать деньги, размещенные на счетах. В таком случае ЦБ РФ направляет в кредитную организацию временную администрацию.

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Автор: Олег Королев
#госдума #цб рф #отзыв лицении банка

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