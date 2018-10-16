Сийярто: Венгрия продолжит блокировать работу комиссии Украина - НАТО

Будапешт продолжит блокировать проведение заседаний комиссии Украина — НАТО, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

В ходе встречи с украинским коллегой Павлом Климкиным Сийярто сообщил, что блокировка на уровне министров.

Также он отметил, что Киев не принял рекомендации Венецианской комиссии относительно украинского закона об образовании. Глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт не видит прогресса в действиях Киева по данному вопросу.

Ранее Климкин и Сийярто договорились начать переговоры на уровне консульств.

Накануне глава МИД Венгрии негативно охарактеризовал действия Киева в отношении венгров, живущих на Украине.