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2:02   16 Октября 2018
Весь мир

Польский экс-министр обвинил РФ и ФРГ в сговоре против Польши

Польский экс-министр обвинил РФ и ФРГ в сговоре против Польши

Сотрудничество ФРГ и России при строительстве «Северного потока — 2» затягивает Польше «петлю на шее», заявил бывший министр обороны страны Антони Мачеревич.

В интервью телеканалу TVP1 он выразил мнение, что в данной ситуации ключевым вопросом для Польши становится союз с США, поскольку ни одна другая страна не может помочь в данном вопросе.

По словам Мачеревича, Германия проводит политику союза с Россией. Он заявил, что данные страны якобы хотят вместе «задушить» как Польшу, так и Центральную Европу, навсегда поставив их в зависимость от собственной экономической и политической мощи.

Бывший министр заявил, что Польша сможет остаться независимым государством только в случае, если на ее территории появятся американские военные базы, а также, если строительство «Северного потока - 2» не будет завершено.

Мачеревич подчеркнул значимость фонда американского миллиардера Джорджа Сороса «Открытое общество», который поддерживает Польшу в этих двух внешнеполитических вопросах.

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Автор: Олег Королев
#польша #мачеревич #экс-министр #северный поток 2

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