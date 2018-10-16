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1:49   16 Октября 2018
Весь мир

МВФ подсчитало ущерб для мировой экономики от торговой войны США и Китая

МВФ подсчитало ущерб для мировой экономики от торговой войны США и Китая

Торговая война США лишает мировую экономику 1,52 триллиона долларов, пишет испанская газета ABC со ссылкой на стенограмму ежегодного заседания Международного валютного фонда.

В МВФ рассказали, что при худшем сценарии развития событий мировой рынок сократится на 17 процентов, а мировой ВВП упадет на 1,9 процента. Таким образом, экономику мира ждут большие потрясения, чем те, что случались во времена финансового кризиса 2008-2009 года.

Эксперты МВФ предполагают, что мировая экономика еще не в полной мере ощутила эффект от протекционизма администрации президента США Дональда Трампа. В следующем году международная торговля столкнется с наибольшими проблемами.

На данный момент ожидаемый рост мировой торговли составляет 3,9 процента, что на полпроцента ниже, чем прошлом году. В фонде считают, что этот прогноз можно снизить на 0,2 процента.

Эксперты МВФ считают, что в случае, если «торговая война» между США и Китаем не прекратится, то глобальная экономика потеряет около 1,5 триллиона долларов. Негативное влияние на экономику также оказывает неопределенность выхода Великобритании из Евросоюза.

Издание отмечает, что в краткосрочной перспективе наибольший ущерб от торговой войны получит Китай. При этом в долгосрочной перспективе, в первую очередь из-за ответных пошлин, сильнее всего пострадают США.

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Автор: Олег Королев
#сша #мвф #торговая война с китаем

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