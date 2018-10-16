Депутат Госдумы предложил установить видеорегистраторы во всех СИЗО

Депутат Сергей Шаргунов предложит на рассмотрение Госдумы законопроект об обязательном использовании видеорегистраторов в СИЗО..

Народный избранник в интервью ФАН рассказал, что в конце сентября к нему обратились осужденные лечебно-исправительного учреждения Омска, которые писали о пытках и унижениях, которым их подвергают сотрудники администрации.

Депутат сразу обратился в прокуратуру Омской области и Генеральную прокуратуру с просьбой провести тщательную и объективную проверку с выездом в колонию. Пока в прокуратуре не ответили на запрос.

Только в нынешнем году СМИ рассказывали о жестоком обращении с заключенными в Ярославской, Свердловской, Владимирской, Брянской областях, а также в Керченской колонии. По словам Шаргунова, такие случаи не единичны.

Парламентарий также рассказал, что после публикации известного «пыточного видео» с избиением заключенного Евгения Макарова в Ярославской колонии №1 также обращался в прокуратуру. В ведомстве заявили, что своевременному выявлению неправомерных действий сотрудников УИС при использовании физической силы и специальных средств препятствует несовершенство законодательства.

По словам Шаргунова, действующий закон не предусматривает обязательную фиксацию на видеорегистратор или другие устройства применения физической силы и спецсредств сотрудниками исполнительной системы. Он предложил соответствующие поправки в закон «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», которые Госдума рассмотрит до конца осенней сессии. На данный момент команда депутата просчитывает финансовые затраты государства на введение видеорегистраторов в колонии и СИЗО.

Депутат отметил, что остановить пытки в лагерях и тюрьмах возможно. По его мнению, для это нужно поставить видеорегистраторы, реорганизовать ФСИН и жестко наказывать тех, кто пытает. «Очеловечить страну можно, была бы воля», - отметил он.