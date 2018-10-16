Мы в соц.сетях:
Кандидаты в правительство Хабаровского края должны сдать экзамен

Кандидаты в правительство Хабаровского края должны сдать экзамен

 «Бабье лето» сменится осенью в России 20 октября

«Бабье лето» сменится осенью в России 20 октября
Ярош отозвал два батальона с линии фронта в Донбассе

Ярош отозвал два батальона с линии фронта в Донбассе

 В ЛНР рассказали о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В ЛНР рассказали о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
Украинский Су-27 выиграл условный бой с американским F-15

Украинский Су-27 выиграл условный бой с американским F-15

 США и Кореи начали переговоры по демилитаризации Зоны совместной безопасности

США и Кореи начали переговоры по демилитаризации Зоны совместной безопасности
Кандидаты в правительство Хабаровского края должны сдать экзамен

Кандидаты в правительство Хабаровского края должны сдать экзамен

 «Бабье лето» сменится осенью в России 20 октября

«Бабье лето» сменится осенью в России 20 октября
Ярош отозвал два батальона с линии фронта в Донбассе

Ярош отозвал два батальона с линии фронта в Донбассе

 В ЛНР рассказали о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В ЛНР рассказали о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
Украинский Су-27 выиграл условный бой с американским F-15

Украинский Су-27 выиграл условный бой с американским F-15

 США и Кореи начали переговоры по демилитаризации Зоны совместной безопасности

США и Кореи начали переговоры по демилитаризации Зоны совместной безопасности
1:26   16 Октября 2018
Россия

Депутат Госдумы предложил установить видеорегистраторы во всех СИЗО

Депутат Госдумы предложил установить видеорегистраторы во всех СИЗО

Депутат Сергей Шаргунов предложит на рассмотрение Госдумы законопроект об обязательном использовании видеорегистраторов в СИЗО..

Народный избранник в интервью ФАН рассказал, что в конце сентября к нему обратились осужденные лечебно-исправительного учреждения Омска, которые писали о пытках и унижениях, которым их подвергают сотрудники администрации. 

Депутат сразу обратился в прокуратуру Омской области и Генеральную прокуратуру с просьбой провести тщательную и объективную проверку с выездом в колонию. Пока в прокуратуре не ответили на запрос.

Только в нынешнем году СМИ рассказывали о жестоком обращении с заключенными в Ярославской, Свердловской, Владимирской, Брянской областях, а также в Керченской колонии. По словам Шаргунова, такие случаи не единичны.

Парламентарий также рассказал, что после публикации известного «пыточного видео» с избиением заключенного Евгения Макарова в Ярославской колонии №1 также обращался в прокуратуру. В ведомстве заявили, что своевременному выявлению неправомерных действий сотрудников УИС при использовании физической силы и специальных средств препятствует несовершенство законодательства.

По словам Шаргунова, действующий закон не предусматривает обязательную фиксацию на видеорегистратор или другие устройства применения физической силы и спецсредств сотрудниками исполнительной системы. Он предложил соответствующие поправки в закон «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», которые Госдума рассмотрит до конца осенней сессии. На данный момент команда депутата просчитывает финансовые затраты государства на введение видеорегистраторов в колонии и СИЗО.

Депутат отметил, что остановить пытки в лагерях и тюрьмах возможно. По его мнению, для это нужно поставить видеорегистраторы, реорганизовать ФСИН и жестко наказывать тех, кто пытает. «Очеловечить страну можно, была бы воля», - отметил он.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сизо #фсин #депутат #пытки #видеорегистраторы #сергей шаргунов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...